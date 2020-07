नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक मैकेनिक के बेटे ने पिछले साल एक स्‍कॉलरशिप जीतकर पढ़ाई के अमेरिका पहुंचा था और अब वह वहां सफलता का अपना परचम लहरा रहा है. गरीब घर के इस प्रतिभाली छात्र का नाम है मोहम्‍मद शादाब. उसके पिता पेशे से एक मैकेनिक हैं और अलीगढ़ में वह अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं. Also Read - Weather Alert: देश के कई राज्‍यों में छाए बादल, कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी

दरअसल, एक मैकेनिक का बेटा पिछले साल एक स्‍कॉलरशिप हालिस करने के बाद पढ़ाई के लिए अमेरिका में पहुंचा था. शादाब ने बताया कि इस साल उसने अपनी क्‍लास में टॉप किया था और उसे फरवरी में स्‍टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्‍मानित किया गया था. वह अमेरिका में बेलफास्ट एरिया हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है. शादाब ने बताया कि मैंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया और फरवरी के महीने के छात्र से भी सम्मानित किया गया. भविष्‍य में मैं संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार अधिकारी के रूप में काम करना चाहता हूं.

Aligarh: Mohd Shadab, son of a mechanic, who had won a scholarship to study in USA, has topped his class in Belfast Area High School. He says, "I topped my class and was also awarded student of the month for February. I want to work as a Human Rights Officer at UN in the future." pic.twitter.com/ouKEtPfsob

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2020