Aligarh Muslim University, AMU, UP: उत्‍तर प्रदेश (UP) की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ( Aligarh Muslim University) से संबद्ध जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर पर पॉवर प्‍वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान हिंदू- देवताओं पर आपत्तिनजक टिप्‍पणी करने से एक नया और ताजा विवाद छिड़ गया है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) प्रशासन ने संबद्ध जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर को हिंदू पौराणिक कथाओं में ‘बलात्कार’ से संबंधित उदाहरण देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में बुधवार को सस्‍पेंड कर दिया. वहीं, एक शिकायतकर्ता ने प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. एएमयू प्रशासन ने आपतित्‍तजनक टिप्‍पणी करने वाले डॉ. जितेंद्र कुमार की कड़ी आलोचना करते हुए उन्‍हें कारण बताओं नोटिस भी जारी किया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है.Also Read - Viral News Today: आधार कार्ड पर लिख दिया 'मधु का पांचवां बच्चा', स्कूल में एडमिशन लेने गई बच्ची तो उड़ा मजाक

साथ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) प्रशासन ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति भी गठित की है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने आपतित्‍तजनक टिप्‍पणी करने वाले डॉ. जितेंद्र कुमार की कड़ी आलोचना करते हुए उन्‍हें कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. वहीं, कार्रवाई होते ही आरोपी प्रोफेसर ने बुधवार को कुलपति को पत्र लिखकर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. Also Read - UP: भागवत कथा वाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी शास्‍त्री, उनकी पत्नी समेत 5 के खिलाफ मारपीट, लूटपाट का केस दर्ज

Aligarh Muslim University has a zero-tolerance policy. AMU Admin & medicine faculty strongly condemned the content of a slide on the mythical reference of rape by Asst Prof Dr Jitendra Kumar; 24hr time has been given to him to reply to our show-cause notice: PRO-AMU Omar Peerzada pic.twitter.com/XklC1LO1cG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 6, 2022