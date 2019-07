अलीगढ़ः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किराए पर रह रही एक महिला ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता लेने के बाद मकान के मालिक ने उसे घर खाली करने के लिए कहा है. महिला गुलिस्ताना ने कहा कि मकान मालकिन ने उससे बदसलूकी की. महिला ने कहा, “मैंने शनिवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और जब मेरे मकान मालकिन को ये पता चला तो उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और घर तुरंत खाली करने के लिए कह दिया.”

Aligarh: A woman, Gulistana was allegedly asked to vacate her home by her landlord after she joined BJP. She says, “I joined BJP yesterday, when my landlord came to know of it she misbehaved with me & asked me to vacate immediately.” (7.7.19) pic.twitter.com/nePXOvzA5D

