प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सरकार (UP Govt's) से मान्यता और सहायता प्राप्त धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों जैसे मदरसों (madarsas) आदि के सरकारी वित्त पोषण पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी धार्मिक स्कूल (religious educational institution) चलाने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती (state funding) है और क्या धार्मिक स्कूलों में विद्यार्थी के तौर पर आवेदन करने से महिलाओं को रोका गया है और यदि ऐसा है तो क्या इस तरह की रोक भेदभाव नहीं है.

हाईकोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार से मान्यता और सहायता प्राप्त मदरसों और अन्य सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम, शर्तें, मान्यता के मानक आदि उपलब्ध कराने को कहा.

