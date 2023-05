ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने का मामला, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Gyanvapi mosque case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बुधवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़े मामले में एक बड़ा निर्णय दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफ इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी.

हाईकोर्ट ने HC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी अन्य देवताओं की नियमित पूजा के लिए याचिका को कायम रखा है.

बता दें कि पांच हिंदू महिला उपासकों वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था. इस पर मुस्लिम पक्ष हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.