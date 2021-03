Amethi Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव (UP Gram Panchayat Chunav 2021 Reservation List) के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. कई जिलों के साथ ही अमेठी की 682 ग्राम पंचायतों की पूरी सूची आ गई है. अमेठी की इन 682 सीटों में से 233 सीटें सामान्य (अनारक्षित) हैं. जबकि 117 ग्राम पंचायत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिज़र्व की गई हैं. 100 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. 56 सीटें अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई हैं. 64 ग्राम पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए रिजर्व की गई हैं. ये आरक्षण सूची ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021 Shahjahanpur Reservation list: यूपी के इस जिले के ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी, देखें

अमेठी ब्लॉक के ग्राम प्रधान आरक्षण लिस्ट (Amethi Gram Panchayat Reservation List)

कोरारी: अनारक्षित

कोहरा: अनारक्षित

खरौना: अनारक्षित

आगहर: अनारक्षित

उमापुर गाना पट्टी: अनारक्षित

कटरा महारानी: पिछड़ा वर्ग महिला

कुशिताली: पिछड़ा वर्ग महिला

जंगल रामनगर: अनारक्षित

चतुर्भुज पुर: पिछड़ा वर्ग

ककवा: पिछड़ा वर्ग पुरुष

कटरा फूल कुंवर: पिछड़ा वर्ग महिला

गंगौली: अनसूचित जाति

गडेरी: अनारक्षित

ताला: अनसूचित जाति

दरखा: पिछड़ा वर्ग

दांदूपुर: अनसूचित जाति

घाघुघार: अनारक्षित

डेढपसार: पिछड़ा वर्ग

डेहरा: अनारक्षित

नैन्हा बरतली अनारक्षित

परसावां: सामान्य महिला

पूरब गांव: पिछड़ा वर्ग

नुववा:अनारक्षित

नरैनी: पिछड़ा वर्ग महिला

बाहापुर: अनुसूचित जाति महिला

बरियापुर: अनसूचित जाति महिला

बेनीपुर: पिछड़ा वर्ग

भगनपुर: पिछड़ा वर्ग

भुसहरी: पिछड़ा वर्ग महिला

महशो: सामान्य महिला

मोचवा: पिछड़ा वर्ग

राजापुर कोहरा: अनसूचित जाति महिला

महमदपुर: पिछड़ा वर्ग

महमूद पुर: अनारक्षित

महराजपुर: अनारक्षित

रामगढ़: अनसूचित जाती महिला

रामदेयपुर: पिछड़ा वर्ग महिला

रामदे पुर: पिछड़ा वर्ग महिला

सरायखेमा: पिछड़ा वर्ग महिला

सैदपुर: अनारक्षित

हथकिला: सामान्य महिला

हिम्मतगढ़: अनुसूचित जाति पुरुष

तिरलोकपुर: सामान्य महिला

रायपुर फुलवारी: अनारक्षित

रेभा: सामान्य महिला

लोनियापुर: सामान्य महिला

लोहरता: अनारक्षित

बीएसिया: अनसूचित जाति पुरुष

बीएसिया: अनसूचित जाति पुरुष

सरवनपुर: महिला सामान्य

ब्लॉक प्रमुख के लिए आरक्षण (Amethi Block Pramukh Reservation Seats)

अमेठी: पिछड़ा वर्ग

संग्रामपुर सीट: ओबीसी महिला

भादर: महिला

बाजारशुकुल: महिला

जगदीशपुर: महिला

जामो: अनुसूचित जाति की महिला

बहादुरपुर: अनुसूचित जाति

शाहगढ़: पिछड़ा वर्ग

तिलोई: सामान्य (अनारक्षित)

सिंहपुर: अनुसूचित जाति

गौरीगंज: सामान्य ( अनारक्षित)

मुसाफिरखाना: सामान्य ( अनारक्षित)

भेटुआ: सामान्य (अनारक्षित)

जिला पंचायत (Zila Panchayat Amethi Reservation) के 36 वार्डों के लिए आरक्षण सूची जारी हुई है. गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सीट पहले ही महिला के लिए आरक्षित की जा चुकी है. आज जारी सूची पर 4 मार्च से से आठ मार्च तक ब्लॉक मुख्यालयों के साथ ही जिला पंचायत राज कार्यालय पर आपत्तियां दर्ज कराई जायेंगी. इसके बाद 13 से 14 तारीख को अंतिम सूची आएगी.

वार्डवार जिला पंचायत सदस्य आरक्षण (Amethi Zila Panchayat Member Reservation List)

वार्ड एक: महिला आरक्षित

वार्ड दो: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड तीन: ओबीसी

वार्ड चार: ओबीसी

वार्ड पांच: ओबीसी महिला

वार्ड छह: महिला

वार्ड सात: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड आठ: अनुसूचित जाति

वार्ड नौ: एससी महिला

वार्ड 10: ओबीसी

वार्ड 11: ओबीसी

वार्ड 12: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 13: ओबीसी

वार्ड 14: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 15: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 16: ओबीसी महिला

वार्ड 17: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 18: महिला

वार्ड 19: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 20: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 21: महिला

वार्ड 22: ओबीसी

वार्ड 23: एससी महिला

वार्ड 24: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 25: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 26: एससी

वार्ड 27: एससी

वार्ड 28: एससी महिला

वार्ड 29: एससी

वार्ड 30: महिला

वार्ड 31: महिला

वार्ड 32: एससी

वार्ड 33: एससी

वार्ड 34: सामान्य (अनारक्षित)

वार्ड 35: एससी

वार्ड 36: ओबीसी महिला