'देश विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगा', अमित शाह ने संसद की कार्यवाही ठप होने के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए देश विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगा. वे (कांग्रेस) कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है लेकिन, मैं कहता हूं कि एक परिवार की वंशवाद और निरंकुशता का विचार खतरे में है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल ही संसद की कार्यवाही समाप्त हुई. आज़ादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो. विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया. इसका कारण कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया. राहुल गंधी इस सज़ा को चुनौती दें. विपक्ष ने संसद के वक्त को बली चढ़ा दिया है.

अमित शाह ने कहा कि सोनिया हों, राहुल हों या कोई भी हों पीएम मोदी को गाली गलोज के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है. यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में. लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में हैं. आपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारद और तुष्टिकरण के तीन नाखूनों में घेर कर रखा था.