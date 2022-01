UP Elections 2022: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को मथुरा से यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के बाद नोएडा पहुंचे. गौतबबुद्ध नगर के दादरी में शाह ने डोर-टू-डोर प्रचार अभियान के तहत बीजेपी उम्‍मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया. बीजेपी नेता शाह ने यहां लोगों के घरों के बाहर जाकर मतदाताओं को पर्चे बांटे. घर-घर प्रचार के बाद केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित किया.Also Read - Rohilkhand Opinion Poll: रुहेलखंड में कैसा रहेगा जनता का मूड, चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी, जानिए

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah holds door-to-door campaign in Dadri, Gautam Buddha Nagar in support of BJP candidate for Uttar Pradesh Assembly polls pic.twitter.com/pWyzCBP9PW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 27, 2022