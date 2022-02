UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान (First Phase Election UP) होना है, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ जारी कर दिया. अपने घोषणापत्र के साथ-साथ भाजपा ने ‘कर के दिखाया है’ नाम से एक चुनावी गाना भी लॉन्च किया. इस गाने में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी वादे पूरे करके दिखाए और राज्य में बीजेपी ही आएगी.Also Read - UP Election 2022 LIVE Update: अमित शाह ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र, अखिलेश के साथ ममता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने अगले 5 सालों के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर अपना नया लोक कल्याण सकंल्प पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा कि आज जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के 5 साल बीत रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है. आज हर बहन, बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है. सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच UP में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए थे. महीनों तक UP में कर्फ्यू रहता था. व्यापारी पलायन किया करते थे और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं. लेकिन आज 5 साल बाद UP में दंगे समाप्त हुए हैं. यूपी में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम-धड़ाके से कांवड़ यात्रा निकलती है.

BJP के संकल्प पत्र की बड़ी बातें: