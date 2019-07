लखनऊ: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी तरह भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी उप्र से ही होकर जाता है.

Union Home Minister Amit Shah, at UP govt’s 2nd groundbreaking ceremony of projects: PM said India will be made a US$ 5 trillion economy. Remarks were made by people. But I’d like to say that b/w 2014-2019, central govt completed the work of laying down a foundation for this. pic.twitter.com/a29HPOsdbE

शाह ने यहां दूसरी ‘ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी’ में 65 हजार करोड़ रुपये की 250 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कहा कि वर्षों से एक उक्ति सुनता आया हूं. सोलह साल की उम्र से सुन रहा हूं कि पीएम बनना है तो उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है. अटल बिहारी वाजपेयीजी यहीं से प्रधानमंत्री बने और अब नरेन्द्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने … ये बात सही थी. अस्सी सीटें हैं, पहले 85 होती थीं…. देश के पीएम बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता था. उन्होंने कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी लखनऊ से होकर जाता है. मैं आश्वस्त हूं और उत्तर प्रदेश को एक हजार डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इसमें उसके योगदान को सुनिश्चित देखता हूं.

Union Home Minister, at UP govt’s 2nd groundbreaking ceremony: No one had imagined Yogi ji to be the CM. People called us up & said that he has not even administered a municipality, he has never been a minister, he is a ‘sanyasi’ and he is being made the CM of such a large state! pic.twitter.com/IAxuLJknYN

