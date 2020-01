नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक एक्‍साइज विभाग के इंस्‍पेक्‍टर और उसी विभाग के कॉन्‍स्‍टेबल के बीच जमकर मारपीट हुई. पहली तस्‍वीर में एक्‍साइज विभाग का इंस्‍पेक्‍टर और दूसरी में कॉन्‍स्‍टेबल है. इस मारपीट में दोनों घायल हो गए.

कॉन्‍स्‍टेबल ने आरोप लगाया है कि इंस्‍पेक्‍टर उससे सारा फाइल वर्क करवाता था. वहीं इंस्‍पेक्‍टर ने कहा कि उसके आरोप गलत हैं. इस मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

Ghaziabad: An Excise Dept Inspector (pic 1) & a Constable (pic 2) of the dept entered into a scuffle y’day. Both of them were injured during the scuffle. Constable alleges that Inspector used to make him do file work all alone. Inspector says “His allegations are baseless.”(08.1) pic.twitter.com/cwFC7ZAcB3

— ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2020