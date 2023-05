Anil Dujana Encounter: 18 मर्डर, 64 केस... यहां जानें कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की क्राइम कुंडली

Anil Dujana Crime History: कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को उत्तर प्रदेश एसटीएफ (UP STF) की मेरठ यूनिट ने गुरुवार दोपहर एक एनकाउंटर में मार गिराया. एसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना का एनकाउंटर (Anil Dujana Encounter) मेरठ के पास किया. रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय यह एनकाउंटर हुआ वह स्कॉर्पियो में सवार था. दुजाना की तरफ से 15 राउंड फायरिंग की गई, जबकि STF ने 6 राउंड की फायरिंग में ही दुजाना का काम तमाम कर दिया. एनकाउंटर में दोनों तरफ से कुल मिलाकर 21 राउंड की फायरिंग. रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर के समय दुजाना अकेला था और मेरठ में अपने गुर्गों से मिलने जा रहा था.

मालूम हो कि कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुल मिलाकर 64 आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें से 18 केस हत्या का था. दुजाना कॉन्ट्रैक्ट किलर था. उसके खिलाफ हत्या के अलावा रंगदारी, डकैती, जमीन हड़पने, बेदखली के आपराधिक मामले दर्ज हैं.