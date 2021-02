UP, Aparna Yadav, Ayodhya, Ram Mandir, SP, UP NEWS, उत्‍तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता व पूर्व मुख्‍यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav) ने धार्मिक नगरी अयोध्‍या (Ayodhya) में राम मंदिर के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान में दिए हैं. इस मौके पर उन्‍होंने मंदिर को अपने परिवार की भूमिका की भूमिका से खुद का अलग कर दिया है. Also Read - UP: Unnao में कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों लड़कियों के शवों का अंतिम संस्‍कार हुआ, FSL Team ने घटनास्‍थल का किया निरीक्षण

मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा, "मैंने ये स्वेच्छा से किया है. मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकती. अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं होता है."

Aparna Yadav, daughter-in-law of Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav, donates Rs 11 lakhs for the construction of Ram temple in Ayodhya.

"I have done it willingly. I cannot take responsibility for what my family has done. Past never equals the future," she said (19.02)

