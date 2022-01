UP Assembly Election 2022: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) छोड़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वालीं अपर्णा यादव (Aparna Yadav) ने परिवार, पार्टी और यूपी में चुनावी हालात को लेकर बयान दिया है. अपर्णा यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) ने मुझे राजनीति की बहुत जानकारी दी है. मैं उस परिवार की बहू हूं और हमेशा उस परिवार की बहू रहूंगी. अपर्णा ने कहा कि अच्छे काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और मैंने ऐसा किया.Also Read - UP Election 2022: एक और विधायक ने BJP छोड़ी, सपा में शामिल, बोले- वहां किसी की नहीं चलती

उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को क्या फैसला होगा, किसकी सरकार बनेगी, इस पर अपर्णा यादव (Aparna Yadav) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी. एक साक्षात्कार में अपर्णा में कहा कि मैं राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हूं. मुझे टिकट से कोई मतलब नहीं है, टिकट मिले या न मिले. मेरा मकसद सिर्फ सेवा है.

I will thank him (Mulayam Yadav), for giving me a lot of political knowledge. I am the daughter-in-law of that family and will remain the daughter-in-law. It is my duty to take the blessings of elders before doing any good work. BJP will form govt in UP: BJP leader Aparna Yadav pic.twitter.com/1VNqSwss9l

