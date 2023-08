Video : अयोध्या पहुंचते ही रजनीकांत ने हनुमानगढ़ी मंदिर में टेका माथा, बोले- भाग्यशाली हूं मैं, वर्षों की इच्छा हुई पूरी

बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. बीतें दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. रविवार को अपने अयोध्या दौरे से ठीक पहले रजनीकांत ने करीब 9 साल बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया. अखिलेश से मिलने के बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां से उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सामने आए. अयोध्या पहुंचने पर रजनीकांत ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर (Hanumangarhi Temple) में माथा टेका और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया. रजनीकांत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें मंदिर के गर्भगृह में हाथ जोड़े देखा जा सकता है.

हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा और प्रार्थना के बाद रजनीकांत अपनी कार में बैठे और मीडियाकर्मियों से बात की. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत भाग्यशाली हूं, वर्षों से यहां आने की इच्छा थी, आज वो पूरी हुई.’ राम मंदिर पर सवाल पूछे जाने पर रजनीकांत ने कहा कि ये तो बहुत चारित्रिक है, राम मंदिर खुलने के बाद देखिए और क्या होता है. सोशल मीडिया पर रजनीकांत की तस्वीरें और वीडियो अब काफी वायरल हो रहे हैं. इस बीच सीएम योगी और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं.