वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Shringar Gauri case) की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने के बाद एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owais) ने कहा, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा था. इसके बाद अस्थिरता का असर शुरू होगा. जब बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया गया था, तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि इससे देश में समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि यह फैसला आस्था के आधार पर दिया गया था.

एआईएमआईएम प्रमुख ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद पर कहा, इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी. मेरा मानना है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

A destabilising effect will start after this. We’re going on the same path as that of the Babri masjid issue. When judgement on Babri Masjid was given, I warned everyone that this will create problems in the country as this judgement was given on the basis of faith: AIMIM chief https://t.co/aeZ7l6FUCI pic.twitter.com/niASIW8Qz6

