Firing on Asaduddin Owaisi's Car: एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उनकी कार पर हमला किया गया. कार पर गोलियां चलाई गईं. ये तब हुआ जब वह यूपी के मेरठ के किठौर से वापस दिल्ली के लिए जा रहे थे. ओवैसी ने गाड़ी की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें उनकी कार पर निशान दिख रहे हैं. बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते ओवैसी आज पश्चिमी यूपी में थे.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये हमला तब हुआ जब मैं दिल्ली के लिए निकला. चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था. इसी दौरान उनकी गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग की गई. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि तीन चार लोगों द्वारा मेरी कार पर फायर किये गए. ये छासरजी टोल प्लाजा के पास पर हुआ.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi says that 3-4 rounds of bullets were fired upon his vehicle near Chhajarsi toll plaza while he was heading to Delhi after an election-related event in Kithaur, Meerut (in Uttar Pradesh).

UP Polls 2022: सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं उकसाने के आरोप में FIR दर्ज

ओवैसी ने कहा कि गोलियां चलाए जाने से मेरी गाड़ी के टायर पंचर हो गए. इसके बाद उन्हें कार बदली पड़ी.

I was leaving for Delhi after a poll event in Kithaur, Meerut (UP). 3-4 rounds of bullets were fired upon my vehicle by 2 people near Chhajarsi toll plaza; they were a total of 3-4 people. Tyres of my vehicle (in pic) punctured, I left on another vehicle: Asaduddin Owaisi to ANI pic.twitter.com/ksV6OWb57h

— ANI (@ANI) February 3, 2022