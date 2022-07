उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने टेंपो (ऑटो) को जोरदार टक्कर मारी. इस सड़क हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में 3 बच्चे भी हैं. बताया जा रहा है इस हादसे में 7 अन्य लोग घायल हैं. यह टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो कई टुकड़ों में बंट गया.Also Read - हरदोई में बच्चों से मसाज ले रही हैं टीचर, वीडियो वायरल होने के बाद हुई सस्पेंड

बांदा में गिरवां बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ. मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला. बांदा के एसपी अभिनंदन ने बताया कि तेज रफ्तार इनोवा कार का ड्राइवर नशे में था. ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. Also Read - UP के सुल्तानपुर में हरियाणा के नूंह जैसी घटना, जांच के लिए रुकने का इशारा करने पर ट्रक ड्राईवर ने ARTO कर्मियों को रौंद डाला

Uttar Pradesh | 6 people died, 7 got injured after an Innova car rammed into a tempo in Banda

"The (car) driver was drunk and has been taken into custody. The injured have been admitted to the hospital," says Abhinandan, Banda Superintendent of Police pic.twitter.com/CFccl0uprK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 29, 2022