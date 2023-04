Atik Ahmad Murder Explained: अतीक अहमद और अशरफ से पत्रकार पूछ रहे थे सवाल, 'जय श्रीराम' कहते हुए सिर में मार दी गोली, सनसनीखेज वारदात

Atiq Ahmad Ashraf Ahmad Murder Case: माफिया से नेता बने अतीक अहमद की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अतीक के भाई अशरफ को भी मार दिया गया है. ये सनसनीखेज वारदात मीडिया के सामने ही हुई. पत्रकारों के सामने ही गोली मारी गई. पीछे से गोली मारी. हमलावरों ने जयश्री राम के नारे लगाते हुए अतीक अहमद के सिर पर गोली मारी. पत्रकार उस समय अतीक और अशरफ से बात कर रहे थे. बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी गई. अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के इस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था. ये वारदात लगभग 10. 30 बजे हुई.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया है. घटना के समय यूपी पुलिस के आलाधिकारी मौजूद थे. पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया है. इनके नाम अरुण मौर्या, नवीन तिवारी और सोनू बताए जा रहे हैं.

फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. पत्रकार भी गिर गए. और भागकर जान बचाई.