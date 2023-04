अतीक अहमद-अशरफ की हत्या के समय क्या-क्या हुआ था? हमलावरों ने कैसे बनाया निशाना? पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट | VIDEO

Atiq Ahmed Murder Case: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रखी है. तीनों शूटरों को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. हत्या की जांच के लिए योगी सरकार ने SIT भी गठित की है. इन सबके बीच गुरुवार को पुलिस ने हत्याकांड वाली जगह यानी प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर अतीक-अशरफ की हत्या का सीन एक बार फिर दोहराया.

#WATCH | Members of the Judicial Commission recreate the crime scene of the killing of gangster brothers Atiq Ahmad and Ashraf in UP’s Prayagraj on April 15, as part of the ongoing investigation. pic.twitter.com/vVoaSWVaOZ — ANI (@ANI) April 20, 2023