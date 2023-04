अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस: शूटर लवलेश तिवारी की मां हुई भावुक, बोली- वह धार्मिक था और मंदिरों में जाता था

बांदा : गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मीडिया कैमरों के आमने गोली मारकर हत्या करने वाले हमलावरों में से एक लवलेश तिवारी की मांआशा ने एक दिन बाद आज रविवार को कहा कि उनका बेटा धार्मिक था. पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा था.

एएनआई से बात करते हुए गिरफ्तार आरोपी लवलेश की मां आशा ने भावुक होते हुए कहा, “वह गहरा धार्मिक था और भगवान के दर्शन के लिए नियमित रूप से मंदिरों में जाता था. जब से वह घर से निकला है, हमने उससे बात नहीं की है. उसका फोन भी स्विच ऑफ था.”

इससे पहले रविवार को लवलेश के पिता ने कहा था कि उनका बेटा बेरोजगार और नशे का आदी है. यज्ञ तिवारी (गिरफ्तार किए गए शूटरों में से एक लवलेश के पिता) ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “वह मेरा बेटा है. हमने टीवी पर घटना देखी. हमें लवलेश की हरकतों की जानकारी नहीं है और न ही हमें कुछ करना है.”