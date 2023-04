अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस की दो SIT गठित

Atiq Ahmed and Ashraf Murder case, Prayagraj: यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके पूर्व विधायक भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ (Ashraf) की हत्याओं की जांच के लिए उत्‍तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने तीन सदस्‍यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. बता दें की इस मामले की जांच के लिए पहले ही यूपी सरकार न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है. इसी साल 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्‍याकांड में आरोपी रहे अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस रिमांड में थे, जब उनकी 15 अप्रैल की रात शनिवार को हत्या कर दी गई.

डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने सीपी प्रयागराज और निदेशक एफएसएल समेत एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. शाहगंज थाने में दर्ज हत्या के मामले में प्रयागराज पुलिस द्वारा 3 सदस्यों वाली दूसरी एसआईटी का गठन किया गया है.

विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्‍यवस्‍था) प्रशांत कुमार ने सोमवार को एक बयान में बताया कि अतीक अहमद और उसके पूर्व विधायक भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की तफ्तीश के लिए उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने तीन सदस्‍यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया.