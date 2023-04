Hindi Uttar Pradesh

प्रयागराज में अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की गई

प्रयागराज में अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई

प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई

Atiq Ahmed, गैंगस्टर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उनके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई.

गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की शनिवार रात यहां एक मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/RBSDxTk5TY — ANI (@ANI) April 15, 2023

पुलिस मौके से अहमद और अशरफ के गोलियों से छलनी शवों को ले जा रही है. दोनों को 2005 के उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के लिए यहां लाया गया था. 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अहमद का बेटा और एक साथी मारा गया था.

Uttar Pradesh | Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/vyzMk8GEir — ANI (@ANI) April 15, 2023

गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की शनिवार रात यहां एक मेडिकल कॉलेज के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. शूटिंग कैमरे में कैद हो गई क्योंकि मीडियाकर्मी मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस द्वारा दोनों को अस्पताल ले जा रहे थे. कम से कम दो लोगों को अहमद और उनके भाई पर करीब से गोली चलाते देखा गया, जो जमीन पर गिर गए थे, जबकि पुलिस ने जल्द ही हमलावरों को काबू कर लिया. सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में तनाव के कारण अहमद और अशरफ के गोलियों से छलनी शवों को मौके से हटा लिया गया.

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media. (Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/xCmf0kOfcQ — ANI (@ANI) April 15, 2023

आज ही प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को बृहस्पतिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. अतीक अहमद ने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए शुक्रवार को अपने वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र दिया था ,जिस पर शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में निर्णय लिया जाना था, लेकिन अदालती कार्यवाही से पहले ही शव को दफनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी.

बता दें कि आज ही अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का शव शनिवार सुबह यहां कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफनाया गया, जबकि उसके साथी गुलाम का शव शिवकुटी स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें