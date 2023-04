Atiq Ahmed-Ashraf Murder Case: तीनों शूटर प्रयागराज के इस होटल में रुके थे, SIT ने ली तलाशी

Atiq Ahmed-Ashraf Murder Case: देश और दुनिया भर में चर्चित उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में उस समय गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों शूटर इस होटल में रुके थे. मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम इस होटल में पहुंची. लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुल्दाबाद थाने के बीच स्थित इस होटल में तीनों ठहरे थे.

बीते 15 अप्रैल को तीनों शूटर ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए काल्विन हास्पिटल में लेकर पहुंची थी. हमलावरों को उसी समय सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था. अदालत ने इन आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड में सौंप दिया था. पुलिस ने सीसीटीवी के डीवीआर को कलेक्ट कर लिया है.