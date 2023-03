अतीक अहमद को सताया मौत का डर, जेल से बाहर निकलते ही बोला-मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है... हत्या करना चाहते हैं

अहमदाबाद: माफिया से नेता बने अतीक अहमद (Mafia-turned-politician Atiq Ahmed) को अब मौत का डर सता रहाहै. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयागराज (Prayagraj) ले जाए जाने से पहले अहमदाबाद ( Ahmedabad ) में रविवार को साबरमती केंद्रीय जेल (Sabarmati Central Jail) से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने आशंका जताई कि उसकी हत्या की जा सकती है. अतीक अहमद ने जेल के बाहर संवाददाताओं से कहा, हत्या, हत्या. जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्हें पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, तो उन्हें डर क्यों लग रहा है, अहमद ने कहा, मुझे इनका प्रोग्राम (कार्यक्रम) मालूम है… हत्या करना चाहते हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक, अतीक अहमद को अहमदाबाद से यूपी की जेल ले जा रही प्रयागराज पुलिस ईंधन भरने के लिए उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ देर रुकी और इसके बाद रवाना हो गई. अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज का करीब 1300 KM का लंबा सफर है. जिसे तय करने में 25 से 30 घंटे का समय लग सकता है.

बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गुस्से में कह था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. उमेश पाल की हत्याकांड के दो आरोपियों का एनकाउंटर किया जा चुका है. बता दें कि प्रयागराज पुलिस की एक टीम साबरमती जेल से माफिया से नेता बने अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई है. उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अपहरण के एक मामले में फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा. अतीक अहमद और अशरफ सहित मामले के सभी आरोपियों को उसी दिन अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है.

पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. यूपी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार पलटने के सवाल पर कहा, जहां तक ‘कार पलटने’ की बात है तो मैंने अभी कहा था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपराधी को कार में शांति से बैठना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित जेल पहुंच सके. अगर वह कार से भागने की सोचता है तो असंतुलन हो सकता है और कार पलट सकती है.

हालाकि, बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम साबरमती जेल से अतीक अहमद को पुलिस वैन में ला रही है कार में नहीं. दरअसल, कानपुर जिले के अपराधी विकास दुबे की कार पलटने के बाद उसके एनकाउंटर में मौत हो गई थी.

मंत्री जेपीएस राठौर के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब जेपीएस राठौड़ के बयान ”तैयार रहने” के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सीएम (योगी आदित्यनाथ) ने उन्हें (यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़) पहले ही फोन कर बता दिया होगा कि कार कहां और कैसे पलटेगी.मैं आपको बता दूं कि गूगल और अमेरिका की मदद लेंगे तो बताएंगे कार कैसे और कब पलटी.