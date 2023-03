अतीक अहमद को प्रयागराज लाने से पहले ही 'कार पलटने' को लेकर UP के मंत्री का बयान, अखिलेश बोले- सीएम ने उन्हें बता दिया होगा

Atiq Ahmed, माफिया एवं नेता अतीक अहमद (Mafia and leader Atiq Ahmed) को गुजरात के अहमदाबाद ( Ahmedabad ) स्थित साबरमती केंद्रीय जेल (Sabarmati Central Jail) से लेकर प्रयागराज (Prayagraj) ला रही है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. यूपी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार पलटने के सवाल पर कहा, जहां तक ‘कार पलटने’ की बात है तो मैंने अभी कहा था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपराधी को कार में शांति से बैठना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित जेल पहुंच सके. अगर वह कार से भागने की सोचता है तो असंतुलन हो सकता है और कार पलट सकती है.

हालाकि, बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम साबरमती जेल से अतीक अहमद को पुलिस वैन में ला रही है कार में नहीं. दरअसल, कानपुर जिले के अपराधी विकास दुबे की कार पलटने के बाद उसके एनकाउंटर में मौत हो गई थी.

#WATCH | Gujarat: Mafia-turned-politician Atiq Ahmed (in white headgear) steps out of Sabarmati Jail as a team of Prayagraj Police takes him with them. As per a UP Court’s order, the verdict in a kidnapping case will be pronounced on March 28. All accused in the case, including… pic.twitter.com/9kDMGYBFVC — ANI (@ANI) March 26, 2023

मंत्री जेपीएस राठौर के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब जेपीएस राठौड़ के बयान ”तैयार रहने” के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सीएम (योगी आदित्यनाथ) ने उन्हें (यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़) पहले ही फोन कर बता दिया होगा कि कार कहां और कैसे पलटेगी.मैं आपको बता दूं कि गूगल और अमेरिका की मदद लेंगे तो बताएंगे कार कैसे और कब पलटी.

यूपी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार पलटने के सवाल पर कहा, जहां तक ‘कार पलटने’ की बात है तो मैंने अभी कहा था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपराधी को कार में शांति से बैठना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित जेल पहुंच सके. अगर वह कार से भागने की सोचता है तो असंतुलन हो सकता है और कार पलट सकती है.

वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर कहा, हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, कोर्ट जो कहेगा वो किया जाएगा. इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता.