पूर्व सांसद अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज आ रही है. अतीक को लेकर पुलिस यूपी में प्रवेश करने वाली है. मीडिया से बात करते हुए अतीक अहमद ने कहा क मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है. माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी है. अब तो मुझे रगड़ा जा रहा है. अतीक अहमद ने मीडिया से कहा जब तक आप लोग हो तभी तक मैं जिंदा हूं. उमेश पाल हत्याकांड मामले के मामले पर अतीक अहमद ने कहा कि साबरमती जेल में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है. मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया, वहां पर जैमर लगे हुए हैं.मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची. मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. 6 साल से मैं जेल में हूं. मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है.

बता दें कि माफिया अतीक अहमद को हत्या के एक मामले में न्यायालय में पेश करने के लिए साबरमती जेल से पुलिस प्रयागराज लेकर जा रही है. बताया जा रहा है कि अतीक को अगले कुछ घंटे में पुलिस प्रयागराज लेकर पहुंच सकती है.