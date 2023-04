Atiq Ahmed Son Encounter: अतीक अहमद के वांटेड बेटे असद को पुलिस ने कैसे घेरा? यहां जानें एनकाउंटर की पूरी कहानी

Atiq Ahmed Son Encounter Story: उत्तर प्रदेश एसटीएफ को गुरुवार को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब एक एनकाउंटर में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद (Asad Ahmed Encounter) मारा गया. गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था. असद 24 फरवरी 2023 को इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही अपने साथियों के साथ फरार था. उत्तर प्रदेश पुलिस के स्‍पेशल डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई.

स्‍पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था. इस बीच सूचना मिली थी कि अतीक अहमद के गुर्गे पुलिस पर हमला कर उसे भगा सकते हैं. यूपी एसटीएफ को इस बात की भी जानकारी मिली थी कि उमेश पाल हत्‍याकांड का आरोपी असद झांसी में छिपा है. असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ की टीम लगातार ट्रैक कर रही थी.

उन्होंने बताया कि झांसी में गुरुवार को STF की टीम ने जब मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहे असद और गुलाम को रोका, तो दोनों ने एसटीएफ टीम पर गोलियां चलाईं. उन्होंने बताया कि एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम मारे गए. प्रशांत कुमार ने बताया कि असद और गुलाम के पास से अत्‍याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं.