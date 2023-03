अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से लेकर निकली UP पुलिस, प्रयागराज जेल में हाई-सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा, 24 घंटे CCTV से निगरानी होगी

Hindi Uttar Pradesh

अतीक अहमद के खिलाफ एक पुराने अपहरण के केस में यूपी की कोर्ट ने 28 मार्च को फैसले की तारीख तय की है,अदालत में पेश करने के लिए प्रयागराज की पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल से ला रही है

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम माफिया अतीक अहमद रविवार शाम को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल लेकर चल पड़ी है.

Atiq Ahmed: माफिया (Mafia) से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के लिए प्रयागराज जेल (Prayagraj Jail) में सारी तैयारियां कर ली हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम माफिया और राजनेता अतीक अहमद को लेने के लिए रविवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल (Sabarmati Jail) पहुंची और वहां से लेकर चल पड़ी है. अतीक अहमद के खिलाफ एक पुराने अपहरण के केस में कोर्ट ने 28 मार्च को फैसले की तारीख तय की है. कोर्ट के आदेश पर अभियुक्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाना है. इस मामले से अभियुक्त अतीक अहमद को कोर्ट में तय तारीख पर पेश करने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल से ला रही है.

गुजरात: प्रयागराज पुलिस की एक टीम साबरमती जेल से माफिया से नेता बने अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अपहरण के एक मामले में फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा। अतीक अहमद और अशरफ सहित मामले के सभी आरोपियों को उसी दिन अदालत में पेश…

इसका यह वीडियो सामने आया हैं. अतीक अहमद (सफेद टोपी में) साबरमती जेल से बाहर निकला और प्रयागराज पुलिस की एक टीम उसे अपने साथ ले लेती है. यूपी कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपहरण के एक मामले में फैसला 28 मार्च को सुनाया जाएगा. अतीक अहमद समेत मामले के सभी आरोपियों को उस दिन अदालत में पेश किया जाएगा.

#WATCH | Gujarat: Mafia-turned-politician Atiq Ahmed (in white headgear) steps out of Sabarmati Jail as a team of Prayagraj Police takes him with them. As per a UP Court’s order, the verdict in a kidnapping case will be pronounced on March 28. All accused in the case, including… pic.twitter.com/9kDMGYBFVC — ANI (@ANI) March 26, 2023



अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जेल में स्थानांतरित करने के बाद हाई-सिक्योरिटी बैरक (high-security barrack) में आइसोलेशन (Isolation) में रखा जाएगा. प्रयागराज जेल कार्यालय व जेल मुख्यालय वीडियो वॉल के माध्यम से उसके 24 घंटे निगरानी करेगा.

वहीं, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने बताया, एक पुराने अपहरण के मुकदमे में न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है. कोर्ट के आदेश पर अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जाना है. इस मामले से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को न्यायालय में तय तारीख पर पेश करने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है.

#WATCH | UP: “Court has fixed March 28 as the date for pronouncing verdict in an old kidnapping case…All the accused have to be produced before the Court in this matter. To produce Mafia Atiq Ahmed before Court, an accused in this case, a Police team has been sent to Sabarmati… pic.twitter.com/UXlLNz8Nf8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 26, 2023

डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा, माफिया से नेता बने अतीक अहमद को जेल में हाई-सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा. उसके सेल में CCTV कैमरा होगा. जेल कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर चुना और तैनात किया जाएगा, उनके पास बॉडी वियर कैमरे होंगे. प्रयागराज जेल कार्यालय व जेल मुख्यालय वीडियो वॉल के माध्यम से उसके 24 घंटे निगरानी करेगा. प्रयागराज जेल में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए DIG जेल मुख्यालय को वहां भेजा जा रहा है.

Gujarat | Mafia-turned-politician Atiq Ahmed (in white headgear) steps out of Sabarmati Jail as Prayagraj Police take him with them. As per a UP Court’s order, the verdict in a kidnapping case will be pronounced on March 28. All accused in the case, including Atiq Ahmed, have… pic.twitter.com/LzgTBdBl5V — ANI (@ANI) March 26, 2023

वहीं, यूपी मंत्री जेपीएस राठौर ने कार पलटने के सवाल पर कहा, जहां तक ‘कार पलटने’ की बात है तो मैंने अभी कहा था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपराधी को कार में शांति से बैठना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित जेल पहुंच सके. अगर वह कार से भागने की सोचता है तो असंतुलन हो सकता है और कार पलट सकती है.

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम माफिया एवं राजनेता अतीक अहमद को ले जाने के लिए रविवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल पहुंची और वहां से लेकर चल पड़ी है. अतीक इस जेल में जून 2019 में बंद था. अहमद 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है. उसके खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में हाल ही में मुकदमा दर्ज किय गया था. उमेश पाल, राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था. 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

