अतीक अहमद को साबरमती केंद्रीय जेल जाएगा, बरी हुए पूर्व MLA अशरफ को बरेली भेजा

प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

प्रयागराज: एमपी एमएलए कोर्ट ( Prayagraj MP-MLA Court) ने आज मंगलवार को माफिया और पूर्व सांसद (Mafia and former MP) अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को अपहरण के एक मामले (kidnapping Case) में सश्रम आजीवन कारावास (Life sentence ) की सजा सुनाई और उसे वापस साबरमती केंद्रीय कारागार (Sabarmati Central Jail) ले जाया जाएगा. जबकि इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ (former MLA Ashra) को बरेली जेल वापस भेज दिया गया.

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक—एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी.

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने बताया कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया, जबकि अतीक अहमद को साबरमती जेल ले जाया जाएगा. यहां की एक विशेष अदालत में अपहरण के मामले में पेश करने के लिए बरेली से लाये गये पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच वापस बरेली जेल के लिए मंगलवार की शाम को रवाना कर दिया गया.

उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था.

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था. प्रयागराज के 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया था. शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है.

फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है. उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. (भाषा)

