अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी का UP पुलिस पर आरोप, वे लोग हमारे जेठ और पति की हत्या करना चाहते हैं

Vijay Chaudhary Urf Usman Encounter, Umesh Pal murder case, उत्तर प्रदेश (UP) के प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को धूमनगंज में 2005 के राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या (Umesh Pal murder case) के दूसरे आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान का आज सोमवार को सुबह एनकाउंटर होने के बाद पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी ज़ैनब ने यूपी पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी ज़ैनब ने कहा, उन लोगों ने (उत्तर प्रदेश पुलिस) हम लोगों को यातनाएं दीं और वे लोग हमारे जेठ और पति की जेल के बाहर हत्या करना चाहते हैं. हम लोग सरकार से अपने पति और जेठ की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. वहीं, उस्मान की पत्नी सुहानी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि सोमवार को उसे उठा कर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया.

विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एक हफ्ते पहले 27 फरवरी को उमेश पाल के हत्यारों की एसयूवी चलाने वाला अरबाज़ प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था और एकआरोपी सदाकत को गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर शाइस्ता परवीन को फंसाने के लिए उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, ताकि बसपा द्वारा उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद वह अगला मेयर का चुनाव न लड़ सकें.

नूरी ने राज्य सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर अतीक अहमद से लिए गए 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया. 2006 में अतीक अहमद और उनके सहयोगियों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया. उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला चल रहा था.

बता दें कि प्रयागराज पुलिस के साथ सोमवार तड़के सुबह करीब 5:30 बजे कौंधियारा थाना क्षेत्र के गोठी और बेलवा के बीच हुई मुठभेड़ में उमेश पाल की हत्याकांड में पहली गोली चलने वाला 50 हजार रुपए के दूसरे आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान ढेर कर दिया गया. मुठभेड़ के दौरान विजय चौधरी उर्फ उस्मान के गर्दन, सीने और जांघ में गोली लगी. एनकाउंटरके दौरान कांस्टेबल नरेंद्र पाल के हाथ में भी चोटें आई हैं और उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

इस बीच उस्मान की पत्नी सुहानी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि सोमवार को उसे उठा कर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया है.पत्रकारों से बात करते हुए उस्मान की पत्नी सुहानी ने आरोप लगाया कि पुलिस सुबह उसके पति और ससुर को उठा ले गई और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए. पुलिस पर कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए सुहानी ने कहा, “पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है. कानून किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया है. कानून सुरक्षा के लिए बनाया गया है.” उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर यह सब करवाने का आरोप लगाया. एनकाउंटर में मारे गए उस्मान की पत्नी सुहानी ने कहा कि उमेश पाल की हत्या के दिन 24 फरवरी को सीमेंट कंपनी में अपना वाहन (बोलेरो) चलाने वाला उसका पति काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था.

पुलिस ने दावा किया है कि 2005 के राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के गिरोह के सदस्यों ने विजय चौधरी को अपना दूसरा नाम “उस्मान” दिया. उसका भाई राकेश चौधरी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और उसके खिलाफ हत्या समेत एक दर्जन मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने कहा कि उस्मान ने ही 24 फरवरी को धूमनगंज में अपने घर के बाहर उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी. उमेश पाल ने उसी दिन दम तोड़ दिया था, जबकि उनके दो सुरक्षाकर्मियों की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था.

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान विजय चौधरी उर्फ उस्मान के गर्दन, सीने और जांघ में गोली लगी. धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि कौंधियारा थाना क्षेत्र के गोठी और बेलवा के बीच सुबह करीब साढ़े पांच बजे मुठभेड़ हुई.