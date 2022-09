उतर प्रदेश के संभल जिले मे ईसाई मिशनरी की महिलाओं द्वारा हिंदू महिला का धर्मांतरण कराए जाने और घर में घुसकर देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्ति जलाए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर ईसाई मिशनरी की महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. धर्मांतरण की कोशिश के मामले की जांच की लिए DM ने एक टीम का गठन किया है.Also Read - UP: विधानसभा के सामने महिला ने खुद को लगा ली आग, सामने आई ये वजह, जानिए

संभल में हिंदू महिला के धर्मांतरण की कोशिश और देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्ति जलाए जाने का मामला नखासा थाना इलाके के सिरसानाल गांव का है. सिरसा नाल गांव की सुनीता का आरोप है कि उसके पति विलियम ईसाई हैं और वह हिंदू, दोनों ही आपसी सहमति से अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए 2 बच्चो के साथ हंसी-खुशी से अपनी गृहस्थी चला रहे थे. बीते गुरुवार, देर शाम गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित CDM जूनियर हाईस्कूल की ईसाई टीचर रोजमेरी और जेसी उसके घर पहुंची और उस पर धर्मांतरण कर ईसाई धर्म में शामिल होने का दबाव बनाने लगीं. Also Read - पिटाई की कार्रवाई न होने पर दलित ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी, पुलिस ने काट दिया चालान

उन्होंने आरोप लगाया कि रोजमेरी और जेसी ने उन्हें मीट खिलाने की भी कोशिश की लेकिन जब उसने मीट खाने और ईसाई धर्म अपनाने से साफ इंकार कर दिया तो रोजमेरी और जेसी ने गाली गलौज करते हुए घर में बने पूजा घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीरों और मूर्तियों को जला दिया, देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्ति जलाए जाने पर, शोर-शराबा करने पर रोजमेरी और जेसी उसे धमकाते हुए चली गई. पीड़ित सुनीता ने पुलिस को तहरीर देकर धर्मांतरण का दबाव बनाने और देवी देवताओं के अपमान की आरोपी रोजमेरी और जैसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है. Also Read - mathura missionary people arrested in the allegation of religion change | धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने पर छह मिशनरी गिरफ्तार, मामला दर्ज

ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू महिला सुनीता के धर्मांतरण और देवी देवताओं के अपमान की जानकारी सामने आने पर इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए है, BJP के वरिष्ठ नेता पूर्व BJP प्रतियाशी रिंकू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पुलिस प्रशासन से ईसाई मिशनरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कराए जाने की मांग की है. एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया की नखासा थाना इलाके के सिरसा नाल गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा एक महिला का धर्मांतरण कराए जाने और देवी देवताओं की तस्वीरे और मूर्ति जलाए जाने की जानकारी सामने आई थी. पुलिस की शुरुआती जांच में देवी देवताओं की तस्वीरे बच्चो द्वारा फाड़े जाने की जानकारी सामने आई है. डीएम मनीष बंसल के आदेश पर मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.