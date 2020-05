नई दिल्ली: औरैया (Auraiya Accident) सड़क हादसे में 23 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना में अपनी जान गवाई हैं उनके परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, सीएम योगी ने घायलो के उपचार की उचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं. Also Read - Horrific road accident in Auraiya Uttar Pradesh औरैया में दो ट्रकों की टक्कर में 23 मजदूरों की मौत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर काफी सख्ती दिखाई है और कानपुर रेंज के कमिश्नर (kanpur commissioner) और आईजी को फौरन घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने इस पर तुरंत रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है. उन्होंने का कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. Also Read - सीएम योगी आदित्यनाथ का कमाल, एक क्लिक पर हजारों लोगों को बांटे 2 हजार करोड़ के लोन

Auraiya: Mohit Agarwal, Inspector General (IG), Kanpur inspects the spot of accident in which 24 labourers were killed, after two trucks collided with each other. Chief Minister Yogi Adityanath has directed IG Kanpur to submit a report on the cause of the accident immediately. pic.twitter.com/Dl8apzzNdU Also Read - yogi government take action against Doctor Kafeel Khan डॉक्टर कफील खान पर सख्त योगी सरकार, तीन महीने के लिए बढ़ाई गई रासुका अवधि

— ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020