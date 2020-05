नई दिल्लीः जहां देश में कोरोना संक्रमण से मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं अब अपनी घर वापसी में लगे मजदूर लगातार हादसों का शिकार होकर जान गंवा रहे हैं. शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के औरेया (Auraiya) जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 23 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को सैफई मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Lockdown: मां और बच्चे की यह तस्वीर आपको सोचने पर कर देगी मजबूर, इनकी कहानी जानकर हो जाएंगे भावुक

ये सभी मजदूर राजस्थान से आ रहे थे. जानकारी के अनुसार घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच की है. बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर एक दुकान के पास खड़े थे. उसी दौरान एक डीसीएम ट्रक ने एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और उसके पलटने से ये सभी मजदूर उसके नीचे आ गए.

यह भीषण सड़क हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाइवे नंबर 2 पर हुआ. इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही औरैया (Auraiya) के डीएम और एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया.

डीसीएम और ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद दोनों गाड़ियां पलट गईं. औरैया (Auraiya) के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस हादसे में अब तक 23 मजदूरों की मौत हो चुकी है. कुल 35 लोग घायल हुए हैं जिसमें से 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया है.

The incident took place at around 3:30 am. 23 people have died and around 15-20 have suffered injuries. Most of them are Bihar, Jharkhand and West Bengal: Abhishek Singh, DM Auraiya pic.twitter.com/fLpnPTAYmD

