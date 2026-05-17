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Avimukteshwaranand Gavishti Yatra Controversy Rude Behaviour With Media

पत्रकारों के सवालों से तिलमिलाए अविमुक्तेश्वरानंद, गविष्ठि यात्रा में बढ़ा विवाद

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. यात्रा के दौरान गौहत्या आरोप, जनसमर्थन की स्थिति और राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

संत परंपरा में आम तौर पर संयम, धैर्य और शांत संवाद को महत्व दिया जाता है.

ऋत्विक जायसवाल, लेखक: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा इन दिनों काफी चर्चा में है. इस दौरान उनका मीडिया के साथ व्यवहार भी लगातार सुर्खियों में रहा है. कई जगहों पर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उनका रुख असहज और टकरावपूर्ण बताया जा रहा है. स्थानीय रिपोर्टर्स का कहना है कि सामान्य सवालों के जवाब देने की बजाय वे कई बार सवाल पूछने वालों पर ही पलटकर टिप्पणी करने लगते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है.

अविमुक्तेश्वरानंद के स्वभाव से पत्रकार नाराज

यात्रा कवर कर रहे कई पत्रकारों का आरोप है कि जब उनसे गौहत्या या अन्य दावों से जुड़े सबूत मांगे जाते हैं – जैसे FIR, RTI या सरकारी रिकॉर्ड तो वे सीधे जवाब देने के बजाय मीडिया की नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं. कुछ पत्रकारों का यह भी कहना है कि उन्हें सरकारी एजेंडा चलाने वाला या बिका हुआ जैसे शब्दों से घेरने की कोशिश की गई. इसी कारण कई मीडियाकर्मी अब उनकी यात्रा से दूरी बनाने लगे हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद के स्वभाव पर विश्लेषण क्या बोले

संत परंपरा में आम तौर पर संयम, धैर्य और शांत संवाद को महत्व दिया जाता है. ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर बार-बार उत्तेजित प्रतिक्रिया देना और असहमति को व्यक्तिगत हमला मान लेना कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है. सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार आक्रामक प्रतिक्रिया कहीं न कहीं मानसिक दबाव या असंतोष का संकेत भी हो सकती है, हालांकि यह केवल एक विश्लेषण है.

जनसमर्थन और राजनीति पर भी सवाल उठे

यात्रा के दौरान, कई जगह अपेक्षित भीड़ और जनसमर्थन कम देखने की बात भी सामने आ रही है. कुछ स्थानों पर सभाओं में सीमित उपस्थिति और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अधिक सक्रियता पर भी चर्चा हो रही है. इसी आधार पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यात्रा का उद्देश्य जितना बताया गया था, जमीन पर उसका स्वरूप उतना स्पष्ट और प्रभावी दिखाई दे रहा है या नहीं.

सबसे बड़ा सवाल क्या है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही माना जा रहा है कि अगर उनके दावे मजबूत और तथ्य आधारित हैं, तो पत्रकारों के सामान्य सवालों पर नाराजगी क्यों दिख रही है. और अगर यह यात्रा धार्मिक और सामाजिक संदेश के लिए है, तो संवाद की जगह टकराव क्यों दिख रहा है. इन सवालों के जवाब पर ही इस पूरे विवाद की दिशा और छवि तय होती दिख रही है, क्योंकि जनता पारदर्शिता और स्पष्टता की उम्मीद रखती है.

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