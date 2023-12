PM मोदी ने किया अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन, रामायण की थीम पर हुआ है निर्माण

PM Modi Ayodhya Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 30 दिसंबर को अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करके पूरे देशवासियों को नए साल की सौगात दे दी है. इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और उनकी सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहे.

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दे दी है.आज अयोध्या में करीब 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया है. इसी के साथ आज 30 दिसंबर 2023 की तिथि अयोध्या के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है. इसी के साथ भगवान श्रीराम की नगरी में विकास के लिए नए युग का शुभारंभ हो चुका है.

अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऐतिहासिक शहर अयोध्या में एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इस एयरपोर्ट का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहत देना है.

अयोध्या में 1462.97 करोड़ रुपये की लागत से बना महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही अयोध्या के त्रेतायुगीन वैभव की याद दिलाता है. कभी पुष्पक विमान का संचालन देख चुकी अयोध्या आज एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हवाई यातायात से जुड़ने को तैयार है. इस एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है. यह पूरी तरह से श्रीराम के जीवन से प्रेरित है तथा ‘नागर शैली’ के आधार पर इसका विकास किया गया है.

एयरपोर्ट पर प्रभु श्रीराम का चित्रण कई स्तरों पर किया गया है. एयरपोर्ट के बाहर तीर-धनुष का बड़ा म्युरल लगाया गया है जो श्रीराम के पुरुषार्थ का प्रतीक है. वहीं, एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों के प्रयोग को पंच तत्वों से प्रेरित होकर रखा गया है. एयरपोर्ट का मुख्य भवन में 7 खंबों का इस्तेमाल किया गया है जो रामायण के 7 काण्ड को दर्शाते हैं.

