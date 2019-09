लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में समन जारी होने के बाद शुक्रवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. बाद में उन्हें जमानत दे दी गयी. ढांचा विध्वंस के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव की अदालत में पेश हुए. अदालत ने प्रक्रिया के तहत सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लेने को कहा, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से जमानत की अर्जी दी गयी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

Manish, BJP leader Kalyan Singh’s lawyer in Babri Masjid demolition case: Kalyan Singh ji has been granted bail by the court on a personal bond of Rs 2 lakhs. pic.twitter.com/4gOqF5XayV

