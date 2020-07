नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ आज आयोध्‍या पहुंचे और यहां राम जन्‍मभूमि परिसर में भगवान राम

की पूजा की. मुख्‍यमंत्री योगी यहां राम जन्‍मभूमि पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के आयोजन की तैयारियों का

जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं. वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन के सदस्यों के साथ मीटिंग भी कर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामजन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा की और भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को नए

आसन पर विराजमान कराया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट और स्थानीय

अयोध्‍या में सीएम योगी ने अयोध्‍या में हनुमानगढ़ी में भी पूजा की है. बता दें कि आगामी 5 अगस्‍त को श्रीराम जन्मभूमि

तीर्थ क्षेत्र न्यास ने प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री समेत कई बड़े

नेता और संत भाग ले सकते हैं.

Ayodhya: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is holding a meeting with the members of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust and local administration. pic.twitter.com/WOhbbzSB3v

