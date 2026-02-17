Hindi Uttar Pradesh

राम मंदिर बना अयोध्या का 'इकॉनमी इंजन'... पर्यटन, होटल और रोजगार में आया जबरदस्त उछाल

राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया है. IIM लखनऊ रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन, निवेश, होटल, MSME और रोजगार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है.

प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आर्थिक गतिविधियां अचानक तेज हो गईं. (File Photo From Zee News)

राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या की तस्वीर बदल गई है. अब यह सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता आर्थिक केंद्र बनता जा रहा है. भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (IIM Lucknow) की केस स्टडी Economic Renaissance of Ayodhya ने साफ तौर पर बताया है कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव इतना बड़ा है कि अयोध्या का टेंपल इकॉनमी मॉडल अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. अध्ययन में यह भी बताया गया कि यदि धार्मिक स्थल को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी नीति से जोड़ा जाए, तो वह पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है.

मंदिर बनने से पहले कैसी थी अयोध्या की अर्थव्यवस्था?

IIM लखनऊ की रिपोर्ट बताती है कि राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से एक पवित्र तीर्थस्थल तक ही सीमित थी. उस समय हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 1.7 लाख के आसपास रहती थी. बाजार छोटे स्तर पर चलते थे और दुकानदारों की औसत दैनिक कमाई सिर्फ 400 से 500 रुपये तक होती थी. बड़े होटल ब्रांड्स की मौजूदगी न के बराबर थी, रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं सीमित थीं और एयरपोर्ट न होने के कारण कनेक्टिविटी कमजोर थी. रोजगार के अवसर कम होने से युवा अक्सर बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते थे. रियल एस्टेट में भी ज्यादा हलचल नहीं थी और पर्यटन से होने वाली कमाई राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान नहीं दे पा रही थी.

प्राण-प्रतिष्ठा के बाद आई श्रद्धालुओं की बाढ़

जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आर्थिक गतिविधियां अचानक तेज हो गईं. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ पहले 6 महीनों में ही 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे. अब अनुमान है कि आने वाले समय में हर साल 5 से 6 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे. प्रतिदिन लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के आने से होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानों और लोकल व्यापार को जबरदस्त फायदा हुआ है. CAIT के अनुसार, प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशभर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ, जिसमें अयोध्या की हिस्सेदारी बेहद अहम रही. इससे साफ है कि आस्था अब सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है.

होटल, ट्रैवल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश

IIM रिपोर्ट में बताया गया कि अयोध्या में करीब 85,000 करोड़ की पुनर्विकास परियोजनाएं चल रही हैं. इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सड़क नेटवर्क और शहर के सौंदर्यीकरण जैसे काम शामिल हैं. टूरिज्म बढ़ने से आतिथ्य क्षेत्र में भी तेजी आई है. अब तक 150 से ज्यादा नए होटल और होमस्टे बन चुके हैं और ताज, मैरियट, विंडहैम जैसी बड़ी होटल चेन ने भी अयोध्या में विस्तार की योजना बनाई है. ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग में चार गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है. इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं से अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने की दिशा में काम हो रहा है.

रोजगार और रियल एस्टेट में भी जबरदस्त उछाल

अयोध्या में बढ़ती भीड़ का सबसे बड़ा फायदा रोजगार और उद्यमिता को मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6,000 नए MSME शुरू हुए हैं या पुराने व्यापार दोबारा लौटे हैं. अनुमान है कि अगले 4–5 सालों में 1.2 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों की दैनिक कमाई अब 2,500 तक पहुंच गई है. वहीं मंदिर के आसपास रियल एस्टेट में भी बड़ा उछाल देखा गया है, जहां संपत्ति की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ चुकी हैं. IIM की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि अयोध्या अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के सबसे तेजी से उभरते आर्थिक शहरों में शामिल हो चुका है.

