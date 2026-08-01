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कॉलेज के पर्चे पर मिला बम बनाने का तरीका, अयोध्या में मचा हड़कंप, तीन छात्र हिरासत में

Ayodhya News: अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है. मामले की जांच जारी है और सुरक्षा भी बढ़ाई गई.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 1, 2026, 5:47 PM IST
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अयोध्या में मचा हड़कंप (Image: AI)

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में शनिवार सुबह एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने कॉलेज प्रशासन और पुलिस दोनों को अलर्ट कर दिया. मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग की एक दराज से एक संदिग्ध पर्चा मिला, जिसमें कथित तौर पर बम बनाने का तरीका और उसका लेआउट लिखा हुआ था. यह पर्चा मिलने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी. मामला गंभीर होने पर पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पर्चा किसने रखा और इसके पीछे क्या मकसद था.

सुबह ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारी ने देखी दराज, तुरंत दी सूचना

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब आठ बजे एक्स-रे विभाग के इंचार्ज अपनी नियमित ड्यूटी पर पहुंचे थे. जब उन्होंने विभाग की एक दराज खोली तो अंदर रखा संदिग्ध पर्चा देखकर हैरान रह गए. उन्होंने बिना समय गंवाए इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह को दी. कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

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तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि शुक्रवार रात एक्स-रे विभाग में फर्स्ट ईयर के छात्र सरफराज की ड्यूटी थी. सरफराज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस को शक है कि यह पर्चा रात की ड्यूटी के दौरान तैयार किया गया हो सकता है या फिर इसमें उसकी कोई भूमिका हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने सरफराज को हिरासत में ले लिया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उस समय दो अन्य लोग भी वहां मौजूद थे. पुलिस ने अभिषेक नाम के युवक को भी हिरासत में लिया है, जबकि संतोष नाम के एक अन्य व्यक्ति से लगातार पूछताछ की जा रही है. तीनों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह ने बताया कि जैसे ही संदिग्ध पर्चे की जानकारी मिली, पुलिस को तुरंत बुला लिया गया. उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन जांच में पूरा सहयोग कर रहा है. फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही हैं. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर किसी ने शरारत या माहौल खराब करने के इरादे से ऐसा किया. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई

इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा. वहीं, पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और सभी जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कॉलेज में सामान्य कामकाज जारी है, लेकिन इस घटना के बाद छात्रों, कर्मचारियों और मरीजों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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