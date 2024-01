राम मंदिर में विराजमान होगी इस कलाकार की भव्य मूर्ति, मंदिर ट्रस्ट ने किया कंफर्म; जानें आम लोग कब से कर सकेंगे दर्शन | देखें रामलला की झलक

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. मंगलवार यानी 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इन सबके बीच भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्ति भी फाइनल कर ली गई है. मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मैसूरु के शिल्पकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है. चंपत राय ने कहा कि रामलला की वर्तमान मूर्ति को भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा. इससे पहले कई बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि अरुण योगीराज की बनाई भव्य मूर्ति को मंदिर में विराजमान किया जाएगा. हालांकि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब इसे कंफर्म किया गया है.

