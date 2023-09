Ayodhya में Ram Mandir कब तक पूरा बन जाएगा, सामने आ गई ये तारीख, नृपेंद्र मिश्रा ने दिया बड़ा अपडेट

Ayodhya, Ram Mandir: उत्तर प्रदेश की धर्मिक नगरी अयोध्या ( Ayodhya) में बन रहे राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण के पूर्ण होने को को लेकर देश और दुनिया भर के लोगों को प्रतीक्षा है. इस बीच अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, नृपेंद्र मिश्रा ने एक विशेष बातचीत में कहा कि बहुत जल्द मंदिर वास्तविकता बन जाएगा. नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं, “लोग जानना चाहते हैं कि मंदिर कब पूरा होगा, उनका सपना सच हो गया है. मंदिर एक वास्तविकता है, मंदिर दो भागों में पूरा होगा, पहला चरण 1 दिसंबर 2023 तक पूरा (Ram Mandir construction will be completed in dec, 2024) हो जाएगा.

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा, मंदिर की पहली मंजिल दिसंबर 2023 में और दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा. हमें विश्वास है कि बहुत जल्द दिसंबर 2023 में मंदिर एक वास्तविकता बन जाएगा.

#WATCH | Chairman of Ayodhya Ram Mandir construction committee, Nripendra Misra says “People want to know when would the temple be completed, their dream have come true. The temple is a reality. The temple will be completed in two parts, the first past- Phase 1 will be completed… pic.twitter.com/6kA3K1Tt6O

— ANI (@ANI) September 27, 2023