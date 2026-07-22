राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला! CEO बनने तक 5 संत संभालेंगे मंदिर की जिम्मेदारी

राम मंदिर में चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद, आज यानी बुधवार (22 जुलाई) को राम मंदिर ट्रस्ट ने अहम बैठक की. ट्रस्ट ने बताया कि नए CEO के चयन में करीब एक महीने लग जाएगा. तब तक अयोध्या के 5 संत मंदिर का संचालन और कार्यभार संभालेंगे. साथ ही गोविंद गिरी की अध्यक्षता में धार्मिक समिति का गठन किया गया, जिसमें स्वामी रामानंद दास, महंत राजकुमार दास, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ, स्वामी कमलनयन दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी दिनेंद्रदास शामिल हैं.
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