Shri Ramjanmabhumi Complex: अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है. इस बार कारण है राम मंदिर निर्माण के कार्य के दौरान मिले अवशेष. ये अवशेष ऐसे हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए. Also Read - राम मंदिर के लिए जमीन का समतलीकरण तेज, जेसीबी से खुदाई में निकल रहीं खंडित मूर्तियां

श्री रामजन्भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी. राम मंदिर निर्माण का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए स्वतंत्र ट्रस्ट, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, के पास है. Also Read - प्रवासी श्रमिकों से भरा मिनी ट्रक हुई दुर्घटना का शिकार, अयोध्या में 20 और हमीरपुर में 10 मजदूर घायल

Statement of Shri Champat Rai, Trust General Secretary about findings of excavation activity at Shri Ramjanmbhumi.

श्री रामजन्मभूमि परिसर में मिले पुरातत्विक महत्व के स्तम्भों और अन्य वस्तुओं के संदर्भ में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री चम्पत राय जी का वक्तव्य pic.twitter.com/XczrY6wjgk

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) May 20, 2020