अयोध्या की सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नर ने की मीटिंग, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Ayodhya Ram Mandir: 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह को ध्यान में रखते हुए, लखनऊ कमिश्नरेट ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई. प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई बैठक में पुलिश कमिश्नर एसपी शिरडकर, जेसीपी कानून-व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल और एनएचआई के अफसर मौजूद रहे. ये बैठक लगभग तीन घंटे तक चली.

#WATCH | Uttar Pradesh: Joint CP- Law & Order of Lucknow Commissionerate, Upendra Kumar Agarwal says, “Given the Ram Mandir ‘Pran Pratishtha’ ceremony to be held in Ayodhya on January 22, a meeting was called by the Lucknow Commissionerate…Discussions were held to make the… pic.twitter.com/WgueWueJbh

