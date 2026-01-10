By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन है राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाला अब्दुल? कश्मीर से आया अयोध्या, बैग में मिलीं ये चीजें...
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है. अब्दुल अहद नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया. आइए पूरे घटनाक्रम को डिटेल में जानते हैं और अब्दुल आगे क्या करने वाला था? इस बारे में भी बताएंगे...
राम की नगरी अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब राम मंदिर परिसर में एक शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की. जानकारी के अनुसार, शनिवार को एक आदमी राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था. जैसे ही पुलिस, खुफिया एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो तुरंत मंदिर पहुंचकर शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया. घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने शख्स पर पैनी नजर बना रखी है. आइए आपको पकड़े गए आदमी के बारे में बताते हैं…
जानें कौन है नमाज पढ़ने वाला अब्दुल?
पकड़े गए शख्स की पहचान अब्दुल अहद शेख के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, अब्दुल जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और उसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि अब्दुल ने मंदिर में दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की. सुरक्षाबलों के अनुसार, उसको ये सब करता देख रोका गया और कार्रवाई की. अब्दुल से पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वह अयोध्या क्यों आया और मंदिर परिसर में नमाज पढ़ वह क्या करना चाहता है?
अयोध्या के बाद अजमेर जाने का था प्लान
यही नहीं, तलाशी के दौरान अब्दुल के बैग से काजू और किशमिश बरामद हुए हैं. पूछताछ में उसने बताया कि वह प्रभु राम के दर्शन करने के बाद अजमेर जाने की योजना बना रहा था. सुरक्षाबलों का कहना है कि इस मामले में अब्दुल के पीछे किसी संगठन का हाथ है या नहीं, इसकी अभी जांच चल रही है. अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियां कश्मीर में भी जांच पड़ताल कर रही हैं. शोपियां स्थित उसके घर पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे और अब्दुल के बेटे इमरान शेख से बातचीत की. परिवार ने बताया कि अब्दुल पांच-छह दिन पहले घर से निकले थे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह अयोध्या जाएंगे.
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गईं, जांच जारी
इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की तरफ फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है. राम मंदिर ट्रस्ट ने भी घटना पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. सुरक्षाबलों ने मंदिर परिसर और आसपास की निगरानी और कड़ी कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके. जांच एजेंसियां अब्दुल की मानसिक स्थिति और उसके इरादों की गहन पड़ताल कर रही हैं. मंदिर प्रशासन ने यह साफ किया है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी असामान्य गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
