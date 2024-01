रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आया सामने, 16-22 जनवरी तक क्या-क्या होगा? जानें पूजा के दौरान गर्भगृह में कौन-कौन होंगे मौजूद

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियों से जुड़ा हर अपडेट समय-समय पर शेयर किया जा रहा है. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय (Champat Rai) ने एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल शेयर किया है. उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम चलेगा. चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर के ‘गर्भगृह’ में प्रधानमंत्री मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल जी महाराज, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सभी मंदिर ट्रस्टी मौजूद रहेंगे.

#WATCH | One week to go for Ram Temple ‘Pran Pratishtha’, Champat Rai, General Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra trust says, “The religious rituals will begin from Jan 16, to go on till Jan 21. On Jan 22, ‘Pran Pratishtha’ ceremony will take place. The idol for… pic.twitter.com/XxBAcdwZT8

— ANI (@ANI) January 15, 2024