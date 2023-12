राम मंदिर उद्घाटन से पहले होटलों की प्री-बुकिंग कैंसिल, अयोध्या में भव्य लाइटिंग शो आयोजित, देखें VIDEO

राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ा फैसला लिया गया है. होटलों की सभी प्री-बुकिंग कैंसिल कर दी गई है. 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन शुरू होगा. इस सिलसिले में मंदिर में जोर-शोर से काम चल रहा है. मंदिर की सजावट से लेकर प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले महमानों को मिलने वाले न्यौते की भी चर्चा है. अब अयोध्या में भव्य लाइटिंग और लेजर शो आयोजित किया गया है. इसकी वीडियो नीचे देख सकते हैं.

#WATCH | UP: Grand laser and lighting show organised in Ayodhya, ahead of consecration ceremony of Ram temple. (21.12) pic.twitter.com/yZH7D6vjep

— ANI (@ANI) December 22, 2023