Hindi Uttar pradesh Ayodhya



Ayodhya Uttar Pradesh 1990 Firing Eyewitness Om Bharati Received Pranpratishta Ceremony Invitation

अयोध्या में गोलीबारी के दौरान सवा सौ कारसेवकों को शरण देने वाली ओम भारती ने बताई 30 साल पुरानी आंखों देखी|VIDEO

गोलीबारी की चश्मदीद गवाह श्री ओम भारती ने उस समय को याद किया जब उन्होंने कोठारी बंधुओं समेत 1990 में कारसेवकों को भी अपने आवास पर छिपा लिया था. श्री ओम भारती को भी 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राणप्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिला है.

श्री ओम भारती

अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशभर में हजारों आम लेकिन खास हस्तियों को निमंत्रण मिला है. 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी की चश्मदीद गवाह श्री ओम भारती को भी मंदिर उद्घाटन के लिए न्यौता मिला है. इस दौरान उन्होंने 30 साल पुरानी आंखों देखी मुंहजुबानी सुनाई. ओम भारती के यहां 1990 में अयोध्या में कोठारी बंधु, विहिप के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल और लगभग 125 अन्य कारसेवकों ने गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए शरण ली थी.

वीडियो 1-

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Sri Om Bharati is an eyewitness of the 1990 firing on karsevaks in Ayodhya. Kothari brothers, former VHP President Ashok Singhal and around 125 other karsevaks took shelter at her place to save themselves from the firing. Sri Om Bharati has also… pic.twitter.com/YeoIbmKJQH — ANI (@ANI) January 15, 2024

वीडियो 2-

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Sri Om Bharati, an eyewitness of the 1990 firing on karsevaks, who also sheltered Kothari brothers, former VHP President Ashok Singhal and around 125 other karsevaks at her place, recalls the time when karsevaks hid themselves at her residence in… pic.twitter.com/oXXinS1X6e — ANI (@ANI) January 15, 2024

वीडियो 3-

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Sri Om Bharati, an eyewitness of the 1990 firing on karsevaks, who also sheltered Kothari brothers, former VHP President Ashok Singhal and around 125 other karsevaks at her place, recalls how Kothari brothers were shot in the firing pic.twitter.com/Kkbjmc2x1u — ANI (@ANI) January 15, 2024

2 नवंबर, 1990 को तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने पुलिस बलों को कार-सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. 75 वर्षीय महिला ने उस दर्दनाक वक्त को याद किया. मंदिर का निमंत्रण पाकर वह बेहद भावुक हो गईं और कहा कि सभी राम भक्तों का सपना अब साकार हो गया है.

राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह

ओम भारती ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखूंगी. लेकिन मैं अपने कारसेवकों के खून, दर्द और अपमान को कभी नहीं भूल सकती. उनकी एकमात्र मांग राम लला को उनके स्थान पर स्थापित करने की थी, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्दोष कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था.

जन्मभूमि मंदिर के लिए शहीद

उन्होंने कहा, “मां और बहनें मेरे घर में शरण लेकर ठहरी थीं, लेकिन जब भी वे बाहर निकलतीं, उन्हें एक-एक करके गोली मार दी जाती. उन्होंने गोलीबारी में मारे गए कोठारी बंधुओं के राम जन्मभूमि मंदिर के लिए शहीद होने का भी जिक्र किया. ओम भारती ने कहा, कोठारी बंधु भी मेरे यहां रुके थे और जैसे ही वे मेरे घर से बाहर निकले, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना की चश्मदीद ने कांग्रेस पर महज दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया.

