Ayodhya Ram Mandir: राामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी, दुल्हन की तरह सज रही रामनगरी अयोध्या; मन मोह लेगी तस्वीरें...

Ayodhya Ram Mandir: 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं. आज से 3 दिन बाद यानि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन (Ram Temple Inauguration) और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा (Ramlala Pran Pratishtha) होनी है. हालांकि रामनगरी में प्राण-प्रतिष्ठा अनुष्ठान पहले से ही जारी है और 22 जनवरी को धूमधाम से प्रभु श्रीराम का भव्य स्वागत किया जाएगा. अयोध्या के गांव-गांव में रामभक्ति की ऐसी हवा चल रही है जैसे कोई मेला लगा हो. इस भव्य समारोह के लिए राम नगरी को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है, पूरा शहर एक लाख क्विंटल से भी ज्यादा फूलों से महक उठा हैं.

इसके अलावा अयोध्या की दीवारों पर श्री राम (Prabh Shri Ram) से जुड़ी कथाओं का चित्रण और रामचरितमानस की चौपाइयों को बनाया गया है, और अभी भी लगातार काम को पूरा किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) फाइन आर्ट्स के छात्रों के द्वारा सुंदर रूप से चौपाइयों को उकेरा जा रहा है. छात्रों में भी इस काम को लेकर बहुत उत्साह है.

इससे पहले अयोध्यावासियों ने सरयू तट को हजारों दिये जलाकर राम नगरी को रोशन कर दिया था. अयोध्या और बाहर से वहां पहुंचे भक्तों ने भगवान राम की वापसी को लेकर पूरे सरयू तट को दीपों से रोशन किया. यह नजारा देख ऐसा लग रहा था, जैसे दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा हो. बच्चे से लेकर बूढ़े और महिलाओं ने घाट पहुंचकर दीए जलाएं.

इस भव्य समारोह को लेकर चल रही तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हुआ. यह वीडियो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया. इस वीडियो में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर की जा रही तैयारियों की एक झलक दिखाई गई. यहां राम नगरी को अयोध्या को रंगोली, चित्रकारी और मनमोहक राम की छवि वाली मूर्ति और सेंट आर्ट से सजा हुआ दिखाया गया है.

